Sevel, mancano componenti per Ducato, stop lavoro una settimana

(ANSA) - ATESSA, 27 AGO - La Sevel di Atessa (Chieti) si ferma per una settimana per la mancanza di forniture di componenti elettronici. Lo ha comunicato stamani la direzione aziendale alla Rsa di stabilimento. La Sevel ha annunciato che la sospensione dell'attività lavorativa per la produzione del furgone Ducato ci sarà dalle ore 22.15 di domenica 29 agosto fino alle ore 22.15 di sabato 4 settembre, sui tre turni di lavoro. Il reparto di Lastratura lavorerà regolarmente.

L'attività lavorativa riprenderà alle ore 22.15 di domenica 5 settembre. L'approvvigionamento dei componenti elettronici sta creando disagi anche in molte altre aziende dell'automotive italiano ed europeo. (ANSA).