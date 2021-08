Perdonanza: per il maltempo Santa Messa in Basilica

(ANSA) - L'AQUILA, 27 AGO - Sarà celebrata all'interno della Basilica di S.Maria di Collemaggio la Santa Messa Stazionale che domani, al termine del Corteo della Bolla, precederà l'apertura della Porta Santa della basilica stessa, il momento più solenne della Perdonanza celestiniana, che segna l'inizio del Giubileo più antico della storia. Ciò, a causa delle condizioni meteorologiche avverse che sono previste per domani.

Anche la messa che anticiperà la chiusura della Porta Santa, il 29 agosto, si terrà nella basilica, così come tutte le iniziative religiose in programma nelle 24 ore dell'indulgenza plenaria celestiniana. L'inizio della funzione religiosa è prevista alle 19. Successivamente, il Cardinale Enrico Feroci aprirà la Porta Santa della Basilica di Collemaggio, per dare inizio all'indulgenza plenaria, voluta da Papa Celestino V con la Bolla del 29 settembre 1294.

Il Corteo della Bolla anticiperà la parte spirituale. Come lo scorso anno, per ragioni di sicurezza e per finalità legate al contenimento del contagio da covid-19, il Corteo sarà statico: 250 figuranti saranno disposti ai lati di viale Collemaggio. I possessori dei braccialetti potranno vedere i figuranti in costume dalle 16.45. Alle 18.15 partirà l'unico segmento del corteo 'mobile'. Il sindaco Pierluigi Biondi percorrerà viale di Collemaggio, partendo dall'incrocio con viale Crispi, insieme al rappresentante ufficiale del Governo, il sottosegretario alla Cultura, senatrice Lucia Borgonzoni, il prefetto della Provincia dell'Aquila, Cinzia Torraco, il presidente del Consiglio comunale, Roberto Tinari, con la Dama della Bolla (Marianna Capulli), che porterà l'astuccio in cui per secoli è stato custodito il prezioso documento del Papa Santo; il Giovin Signore (Federico Santilli) che recherà il bastone d'ulivo con cui il Cardinale Feroci percuoterà la Porta Santa della Basilica di Collemaggio per ordinarne l'apertura, dando il via all'indulgenza celestiniana; la Dama della Croce (Martina Ciccone), che porterà con sé la croce del Perdono forgiata dall'artista aquilana Laura Caliendo e che sarà poi indossata dal Cardinale Feroci. Arrivato all'interno della Basilica, il primo cittadino leggerà la Bolla del Perdono del Papa Santo Celestino V. (ANSA).