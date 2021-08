Afghanistan: Avezzano, attivato punto raccolta giochi

(ANSA) - AVEZZANO (L'AQUILA), 27 AGO - Il Comune di Avezzano è al fianco dei soccorritori e degli afghani in fuga dal regime talebano: l'amministrazione dopo una visita per verificare lo stato dell'arte del campo di accoglienza gestito da Croce Rossa e Protezione civile ha concordato la messa a disposizione dei volontari della Protezione civile comunale (6 a turno) in ausilio per la gestione del campo.

Visto l'alto numero di bambini, da 1 a 14 anni, accolti all'Interporto di Avezzano gli amministratori hanno deciso di aprire un punto di raccolta giocattoli (nuovi o usati, quest'ultimi saranno sanificati) nella sede della Polizia locale a Borgo Pineta donati dai cittadini, in aggiunta a quelli che metteranno a disposizione il Comune e la ditta Essebi. Gli uffici per consegnare i giocattoli della solidarietà sono aperti tutti i giorni dalle 8 alle 20.

"Vedere tutte quelle persone, donne, uomini e soprattutto bambini, costretti ad abbandonare la propria terra per sfuggire ai talebani - afferma il vicesindaco di Avezzano, Domenico Di Berardino - fa venire i brividi. Confidiamo nel grande cuore degli avezzanesi per far sentire a quelle persone in fuga la nostra vicinanza, affetto e solidarietà, nella speranza di strappare un sorriso a quei bambini innocenti che hanno avuto la sfortuna di venire al mondo in una terra martoriata dalla guerra e sono stati costretti a fuggire alla ricerca di una vita migliore". (ANSA).