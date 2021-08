Perdonanza: concerto Gigi D'Alessio riprogrammato al 29/8

(ANSA) - L'AQUILA, 26 AGO - Il concerto di Gigi D'Alessio con Arisa e Clementino, in programma ieri sera all'Aquila, annullato a causa della mancanza di condizioni di sicurezza a causa della pioggia, si svolgerà domenica 29 agosto alle ore 22; restano validi i biglietti già acquistati e i posti prenotati.

Lo ha reso noto il Comitato Perdonanza dell'Aquila.

"Il Comitato Perdonanzia - si legge in una nota - che si è sempre impegnato a custodire lo spirito che accompagna i due giorni dell'indulgenza celestiniana, programmando nei giorni che precedono e seguono l'apertura della Porta Santa gli eventi di carattere artistico-musicale, in via del tutto eccezionale, visti gli eventi atmosferici avversi, comunica che il concerto di Gigi D'Alessio con Arisa e Clementino si svolgerà domenica 29 agosto alle ore 22". (ANSA).