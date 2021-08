Perdonanza: al via prenotazione biglietti per Renato Zero

(ANSA) - L'AQUILA, 26 AGO - Venerdì 27 agosto, a partire dalle ore 15 sarà attiva la piattaforma per le prenotazioni dei biglietti per l'ultima serata del programma, quella del 30 agosto. Al teatro del Perdono, alle ore 21.30, andrà in scena "L'Aquila ritorna, l'abbraccio alla musica e alla cultura", spettacolo ideato da Leonardo De Amicis, direttore artistico della Perdonanza, che quest'anno vanta la prestigiosa partnership di Rai Cultura e Rai Radio Tutta Italiana.

L'iniziativa è dedicata agli operatori dello spettacolo colpiti dalla pandemia e sul palcoscenico si esibiranno Fabrizio Moro, Ermal Meta, Dulce Pontes, Monica Guerritore, Stefano Fresi, I Neri per caso, con il ritorno di Riccardo Cocciante e la straordinaria partecipazione di Renato Zero. Gli artisti saranno accompagnati dall'Orchestra del Conservatorio "Alfredo Casella" dell'Aquila e dal grande coro formato dalla Schola Cantorum San Sisto e dalla Corale L'Aquila, tutti diretti dal maestro De Amicis. Si consiglia di effettuare da subito la registrazione alla piattaforma (obbligatoria, prima ci compiere qualsiasi altra operazione), anche prima dell'attivazione dell'area riservata alle prenotazioni, allo scopo di accedere più rapidamente alla sezione per acquistare i biglietti. Il comitato Perdonanza rende noto che saranno messi a disposizione tutti i biglietti non venduti il 14 agosto, oltre 1.000. Sono validi i biglietti regolarmente acquistati in quella data. (ANSA).