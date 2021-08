Gratis allo stadio se vaccinati, invito Asl Teramo a giovani

(ANSA) - TERAMO, 26 AGO - Dopo gli Open Day vaccinali e il camper lungo la costa la Asl di Teramo, questa volta in collaborazione con il Teramo calcio, promotrice dell'iniziativa, lancia una nuova campagna volta a favorire la vaccinazione anti Covid fra i giovani. Da domani partirà l'iniziativa "Se mi vaccino entro gratis", che vedrà il Teramo calcio regalare ai ragazzi tra 12 e 26 anni che riceveranno la prima dose, da domani al 13 settembre, due biglietti gratis per altrettante partite di campionato del Teramo che milita nella serie C girone B.

"Si tratta dell'ennesima iniziativa che come Asl mettiamo in campo per promuovere la vaccinazione - ha detto Di Giosia - e che ci vede alleati con il Teramo calcio nella lotta contro il virus. La campagna si rivolge ai giovani dai 12 ai 26 anni, con l'obiettivo di rendere più sicura la ripresa della scuola e la ripartenza delle attività sportive". A spiegare i dettagli dell'iniziativa il presidente Franco Iachini. "La campagna prevede la consegna di un biglietto omaggio in tribuna per la settima giornata di campionato contro la Viterbese, il 3 ottobre, e per la nona giornata di giornata contro il Gubbio, il 17 ottobre - ha sottolineato - per i ragazzi tra i 12 e i 16 anni che riceveranno la prima dose da domani al 13 settembre, questo per rispettare le direttive relative al Green pass, obbligatorio per poter accedere allo stadio, che viene rilasciato a partire da 15 giorni dopo la prima dose".

Per ottenere il biglietto per le due partite i ragazzi, dopo essersi vaccinati, dovranno presentarsi con un documento di riconoscimento e il certificato di avvenuta vaccinazione presso il punto vendita del Teramo calcio per effettuare la prenotazione. "A quel punto il giorno del match - ha aggiunto Iachini - potranno presentarsi all'ingresso della tribuna e accedere con il biglietto che gli verrà consegnato". (ANSA).