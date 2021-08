Guardia di Finanza, cambio al vertice della Compagnia di Vasto

(ANSA) - VASTO (CHIETI), 25 AGO - A Vasto (Chieti) alla presenza del comandante del Gruppo della Guardia di Finanza di Chieti, Ten. Col. Emiliano Sessa, ha avuto luogo nella caserma "Fin. Nicola Rosati" la cerimonia di avvicendamento alla carica di comandante della Compagnia tra il Cap. Marco Foladore e il Cap. Cosimo Lecce.

Il Capitano Foladore, destinato a un prestigioso incarico presso il Nucleo Operativo Metropolitano di Bari, dopo quattro anni cede il comando al Capitano Lecce. Il nuovo comandante della compagnia è nato a Catanzaro 37 anni fa.

Dopo aver conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", ha vinto il concorso da ufficiale in ferma prefissata nel 2011. Al termine del corso di formazione ha ricoperto l'incarico di comandante della Sezione Accertamento Danni Erariali del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Trieste. Successivamente è stato destinato al Nucleo di polizia economico-finanziaria di Verbania. Proviene dalla Tenenza di Larino dove ha retto il comando per tre anni. (ANSA).