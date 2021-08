Estate in Abruzzo,6.8 gradi al Rifugio Franchetti sul Gran Sasso

(ANSA) - PESCARA, 25 AGO - Con il tempo instabile di questi giorni in Abruzzo le temperature si sono abbassate in quota: la rete dell'associazione meteo Aq Caput Frigoris ha registrato sul Gran Sasso, tra le minime di oggi, 6.8 gradi al Rifugio Franchetti (a 2433 metri) e 8.3 gradi a Campo Imperatore (stazione meteo 'Giardino alpino' a quota 2.132).

Intanto l'associazione (www.caputfrigoris.it ) nei mesi scorsi ha potenziato la propria rete di monitoraggio installando a maggio una stazione meteo con webcam in località Passo San Leonardo a 1.282 metri sulla Maiella occidentale, luogo caro agli amanti della montagna, dell'escursionismo e dello scialpinismo. L'installazione, fa sapere l'associazione, è stata possibile grazie alla collaborazione con Chieti Meteo.

E' stata poi attivata a inizio agosto la Stazione meteo "C.A.I. Farindola" a quota 672 metri, in collaborazione con la sezione locale del Club Alpino Italiano. A Pescara, inoltre, sono in funzione due webcam, collegate ad altrettante stazioni meteo, nelle zone di Colle Scorrano e Colle Marino. (ANSA).