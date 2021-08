Alexian Group concerto in omaggio a Liliana e Marco Pannella

(ANSA) - TERAMO, 25 AGO - Anteprima della 26^ edizione del Premio Internazionale della Fotografia Cinematografica Gianni Di Venanzo 2021 venerdì 27 agosto, alle ore 20.30, nel chiostro del Santuario della Madonna delle Grazie a Teramo, si esibirà l'Alexian Group in un concerto di musica romanì, ispirato all'integrazione e alla solidarietà in omaggio a Liliana e Marco Pannella. Il leader del gruppo Santino Alexian Spinelli, amico personale di Marco Pannella, tenne il primo concerto dedicato all'integrazione nel 2015 proprio alla presenza del leader radicale in una delle sue ultime visite a Teramo, prima della morte avvenuta a Roma il 19 maggio 2016. E fu Spinelli insieme a suo figlio ad accompagnare con le musiche tipiche della cultura Rom, il 22 maggio 2016, l'omaggio che tantissime persone tributarono a Pannella nella camera ardente allestita presso la sala consiliare del Comune di Teramo. Santino Spinelli, musicista, compositore, saggista e insegnante di "Lingua e cultura romanì" all'Università di Chieti, tra un brano musicale e l'altro presenterà il suo ultimo lavoro, il libro "Le verità negate: storia, cultura e tradizioni della popolazione romanì", pubblicato lo scorso 24 giugno, dalla casa editrice Meltemi. "Le verità negate" è un viaggio, affascinante e doloroso, all'interno della cultura di un popolo - quello dei rom/roma, sinti, calé/kale, manouches e romanichals - tra i più martoriati e i meno difesi nelle vicende che hanno avvicinato le minoranze ai temi dei diritti. Nel concerto l'Alexian Group ci guiderà in un percorso musicale e canoro nella lingua romaní dei Rom italiani di antico insediamento, un concerto in cui i suoni e le parole rievocano le radici di un popolo millenario. Alexian Group ha suonato anche per Papa Benedetto XVI a Bresso in mondovisione e 3 volte per Papa Francesco. A Santino Spinelli, nell'edizione 2016 del Premio Di Venanzo, il 15 ottobre, fu assegnato il primo "Premio Marco Pannella per l'integrazione e la solidarietà", istituito dall'associazione culturale Teramo Nostra per tributare un doveroso omaggio all'illustre teramano scomparso qualche mese prima. Il concerto a ingresso libero, nel rispetto delle normative vigenti anti Covid 19. (ANSA).