Teramo Calcio, al via campagna abbonamenti

(ANSA) - TERAMO, 24 AGO - In vista del decimo campionato professionistico consecutivo, il Teramo Calcio ha reso noto in serata l'avvio della campagna abbonamenti per la stagione sportiva 2021/22 che partirà ufficialmente dal pomeriggio di domani, mercoledì 25 agosto. La novità sostanziale è la possibilità di riaprire lo stadio "Bonolis" in tutti i settori, seppur con la riduzione della capienza al 50%. Le tipologie generali sono due: all'abbonamento tradizionale riguardante i nuovi sottoscrittori, si aggiunge il "Fidelity", esclusivamente riferito ai possessori della tessera 2020/21 (da presentare in sede di rinnovo), con un un profilo tariffario teso a riconoscere l'appassionata vicinanza mostrata nel campionato precedente. Le fasce sono quelle tradizionali: "Intero", "Ridotto" (per donne, over 65 e ragazzi dai 14 ai 17 anni compiuti) e "Under 14", con questi ultimi che potranno assistere alle sfide della propria squadra del cuore al valore promozionale di € 35,00 per tutti i settori (Poltronissima esclusa). (ANSA).