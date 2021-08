Sisma: torna 'Note su ali di farfalla' con Preziosi

(ANSA) - TERAMO, 23 AGO - E' stata presentata al Parco della Scienza l'XI edizione della manifestazione Note su Ali di farfalla, organizzata dall'associazione culturale "Federica e Serena" e dedicata al ricordo di Federica Moscardelli e Serena Scipione, due studentesse teramane vittime del terremoto dell'Aquila. L'evento, che si svolgerà il 1 settembre alle 20.30 nell'area eventi del parco fluviale, all'interno del cartellone di appuntamenti del Comune di Teramo, vedrà la partecipazione di Alessandro Preziosi, che porterà in scena uno spettacolo dedicato a Totò dal titolo "Totò oltre la maschera, e del cantautore di Penne Setak. A presentare la manifestazione l'associazione "Federica e Serena" insieme all'amministrazione comunale e ai rappresentanti di Multa Paucis. "L'anno scorso la nostra donazione è andata al reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Teramo, al quale abbiamo regalato un simulatore di parto - hanno sottolineato il presidente e il vicepresidente dell'associazione Elena Di Tommaso e Matteo Di Giacomo - e quando dal reparto ci hanno inviato le foto con la messa in funzione dell'apparecchio è stato per noi motivo di orgoglio e di grande slancio per questa edizione. Quest'anno il ricavato andrà a Multa Paucis, che garantisce un servizio di aiuto concreto a molte famiglie in stato di bisogno. Con l'aiuto di tutti coloro che parteciperanno all'evento abbiamo infatti intenzione di acquistare specifiche attrezzature per aumentare la capacità dell'associazione rispetto ai pasti forniti giornalmente". (ANSA).