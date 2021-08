Perdonanza, tamponi gratuiti per accedere agli spettacoli

(ANSA) - L'AQUILA, 20 AGO - Da oggi, fino al 30 agosto, le farmacie comunali di Coppito e Pettino a L'Aquila effettueranno tamponi gratuiti per chi vuole assistere agli spettacoli della Perdonanza Celestiniana e non è in possesso di 'green pass'.

L'operazione, interamente finanziata dal Comune, è stata decisa dall'unità di crisi comunale per la gestione dell'emergenza coronavirus. Il tampone dovrà essere prenotato telefonicamente ai recapiti delle farmacie di Coppito (via per Preturo, 12, tel.

0862.362572) e Pettino (via Leonardo da Vinci, 27, tel.

0862.321498, aperta tutti i giorni con orario continuato 8-22).

Chi, pur essendo in possesso di green pass, intenderà sottoporsi a tampone, potrà farlo, ma la prestazione sarà a pagamento.

Tutte le farmacie comunali svolgono, inoltre, il servizio di assistenza, in caso di difficoltà, per scaricare il proprio 'green pass', a prescindere se ci si sottopone o meno a tampone.

