'Memorial Ciminelli' a Ovindoli con gli SciAttori

(ANSA) - OVINDOLI, 18 AGO - Con la partecipazione degli 'Sciattori' Simone Colombari, Daniela Virgilio, Paolo Gasparini, Lavinia Biagi, Heron Borelli e Roberta Beta si celebra l'undicesimo memorial 'Mario Ciminelli' domani, giovedì 19 agosto. Gli attori animeranno la giornata per la raccolta fondi a favore della Croce Rossa italiana. Partendo dalla Pinetina di Ovindoli, una pedalata attraverserà l'Altopiano delle Rocche per ricordare la figura di Mario Cimelli. La gara avrà un'importante valenza tecnica e la finalità benefica a cui è legata la manifestazione è una raccolta fondi in favore della Croce Rossa italiana. Il ricordo di Mario, rinnova la memoria di una persona apprezzata che scendeva con i suoi sci dalla pista o curvo sulla sua amata bicicletta. La manifestazione è organizzata dalla Scuola sci 3 nevi Ovindoli. Per informazioni 0863-705347.

