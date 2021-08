Fa cadere 'fornacella', bambino di 6 anni ustionato

(ANSA) - CHIETI, 18 AGO - Un bambino di 6 anni con ustioni di secondo grado sul 30 per cento del corpo - volto, collo, torace e arti superiori - è stato trasferito in prognosi riservata al policlinico Gemelli di Roma, dopo un primo ricovero a Chieti. In ospedale il bimbo è arrivato in tarda mattinata da Torrevecchia Teatina (Chieti) dove, nell'abitazione di famiglia in una zona di campagna, mentre giocava con i fratellini, ha urtato la 'fornacella' con cui i genitori si apprestavano a cuocere gli arrosticini ed è stato investito da un ritorno di fiamma provocato dall'alcol contenuto in un flacone, utilizzato per accendere il carbone. Subito soccorso, il piccolo è stato portato dal padre all'ospedale di Chieti da dove, intorno alle 15, è stato trasferito a Roma in ambulanza. (ANSA).