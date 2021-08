Incendi, da ieri sera Vigili del fuoco al lavoro ad Alanno

(ANSA) - ALANNO, 17 AGO - Un vasto incendio scoppiato nella tarda serata di ieri in località Costa della Plaia di Alanno, nel Pescarese, ha costretto i vigili del fuoco al lavoro di spegnimento per tutta la notte e anche nella mattinata. A creare problemi anche il vento caldo e le alte temperature. Una ventina gli ettari di sottobosco e sterpaglie interessate dal rogo che, grazie al lavoro di cinque squadre dei Vigili, non si è avvicinato ad alcune case della zona. Sul posto hanno operato anche i volontari della Protezione Civile. (ANSA).