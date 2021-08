Emergenza idrica: a Chieti autobotti e rastrelliere

(ANSA) - CHIETI, 17 AGO - Un rifornimento idrico straordinario con autobotti e rastrelliere sarà attivo da domani a Chieti: è quanto deciso durante la riunione tecnica in Comune con il sindaco Diego Ferrara, l'assessore ad Ambiente e transizione ecologica Chiara Zappalorto, il geometra Emidio Di Nardo dell'Aca e Marco Rosati per la Protezione civile comunale.

''Abbiamo messo in campo due filoni di soccorso idrico insieme all'Aca, che ha dato in queste ore piena disponibilità a tamponare l'emergenza e che si aggiungeranno ai servizi già operativi - hanno detto Ferrara e Zappalorto - Per quanto riguarda i palazzi con autoclave, avremo a disposizione un'autobotte dalla capienza di 50 quintali che, per iniziare, sarà ubicata a piazza Carafa, cominciamo da una porzione di città dove il disagio è più sentito, con l'intenzione di spostare il mezzo anche in altre zone del territorio. Si tratta di un luogo strategico per muoversi poi alla volta dei palazzi che faranno richiesta e che si trovano su via Pescara, via Muzio Pansa, via Bellini, via De Virgiliis, via Bellini, via Luca da Penne. L'autobotte stazionerà a piazza Carafa dalle 8 alle 20 e si muoverà in base alle richieste che perverranno al pronto soccorso idrico di Aca, per cui l'invito è ad attivarle subito, specificando la zona e che si tratta di fornitura per autoclavi.

Per quanto riguarda la distribuzione alla cittadinanza, abbiamo individuato due luoghi dove dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20 stazioneranno le cosiddette 'rastrelliere', cisterne dotate di rubinetti, da cui la popolazione potrà rifornirsi con bottiglie, taniche e contenitori. Una sarà nel parcheggio coperto del Terminal, l'altra sarà a Chieti Scalo, in via Aterno 181, di fronte alla sede di Formula Ambiente. In entrambi i punti di distribuzione si potrà accedere con l'auto, grazie al supporto della nostra Polizia Municipale e della Protezione civile comunale, che assicureranno che la distribuzione avvenga nel rispetto dei protocolli covid e in tranquillità". Sindaco e assessore hanno auspicato "che il Governo regionale metta a disposizione fondi per il riammodernamento delle reti idriche e la lotta alle tante perdite sulle reti, attraverso uno strumento aperto e operativo". (ANSA).