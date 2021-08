Carceri: Pescara, catturati in serata i due evasi dal S. Donato

(ANSA) - PESCARA, 17 AGO - Catturati in serata, dagli agenti della Squadra Volante e Squadra Mobile della Polizia di Stato, i due detenuti di nazionalità romena che questa mattina erano evasi poco dopo le 9 dal carcere di San Donato di Pescara. I due, 22 e 25 anni, sono stati rintracciati proprio nel quartiere San Donato dove si erano nascosti. Braccati dalle forze dell'ordine, che subito avevano avviato le ricerche anche con l'ausilio di un elicottero, sono stati fermati e portati in Questura. In serata, dopo le formalità di rito verranno accompagnati di nuovo in carcere. (ANSA).