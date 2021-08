'Brividi Immorali',Laura Morante apre 39/o Spoltore Ensemble

(ANSA) - PESCARA, 17 AGO - Saranno i 'Brividi Immorali' di Laura Morante ad aprire oggi, martedì 17 agosto, la 39/a edizione del Festival 'Spoltore Ensemble', nel palcoscenico di Largo San Giovanni. I riflettori si accenderanno dalle 21.15 su uno spettacolo che vedrà al Festival anche il Jazz Trio, con Marco Zurzolo al sax, Piero De Asmundis al pianoforte e Davide Costagliola al basso. "Avendo pochi posti a disposizione, abbiamo deciso di spalmare la manifestazione su sei giornate per dare a più persone la possibilità di partecipare agli spettacoli che si svolgeranno a Largo San Giovanni, che comunque potrà ospitare sino a un massimo di 200 persone ogni sera, sedute e distanziate - commenta il sindaco Luciano Di Lorito - E la proposta della manifestazione presenta elementi innovativi che sono la preparazione del terreno per la quarantesima edizione".

"La 39/a edizione del Festival unisce elementi del passato, dunque rappresenta l'edizione dell'incontro tra le diverse anime dell'organizzazione e il futuro per il suo rilancio in vista della 40/a edizione - spiega il direttore artistico Angelo Valori - Ci sono le tante anime che negli anni hanno contribuito a portare avanti la kermesse incrementando il suo prestigio a livello nazionale. L'edizione 39 assomiglia come struttura alle edizioni più prestigiose del passato, con un programma di sei giorni con nove spettacoli. Si parte con lo spettacolo di Laura Morante 'Brividi Immorali', in esclusiva per l'Abruzzo, tra l'altro Morante è stata pochissime volte nella nostra regione, e ci sarà con un evento che unisce teatro e musica".

'Brividi Immorali' è uno spettacolo-racconto, Produzione Cabiria, di famiglie in crisi, omicidi e amici: storie di verità taciute che assumono, senza volerlo, le sembianze di una bugia.

Tradimenti e paure alimentati da vecchi rancori o da accadimenti fortuiti, fraintendimenti e rimpianti serbati per anni che arrivano improvvisi a scompaginare le carte, a scrivere da capo un inizio o una fine, mandando all'aria ogni morale. (ANSA).