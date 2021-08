Vaccinazioni al 70% nel Chietino, Schael ringrazia volontari

(ANSA) - CHIETI, 14 AGO - In provincia di Chieti il 70 per cento della popolazione è stato vaccinato, un risultato che il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schael, ha sottolineato con una lettera di ringraziamento a tutte le associazioni di volontariato impegnate lungamente nei centri vaccinali, lettera diffusa tramite i Centri operativi comunali e dei responsabili degli hub che operano quotidianamente a stretto contatto con i volontari.

''Abbiamo condiviso mesi faticosi, difficili per l'impatto emotivo che hanno generato e per l'impegno organizzativo che ha messo a dura prova la Sanità pubblica - scrive fra l'altro Schael - Nella nostra Asl è diventato centrale il contrasto alla pandemia, su cui abbiamo investito moltissime risorse per dare assistenza adeguata ai pazienti ricoverati e ai domiciliari, ma sul fronte della prevenzione è stato il Volontariato la nostra vera e grande forza. Vi abbiamo chiesto tanto, ne siamo consapevoli, ma avete dato al Servizio sanitario e alle Vostre Comunità molto di più, con uno slancio di generosità e una dedizione al servizio che rende onore alle organizzazioni rappresentate. Grazie al vostro prezioso aiuto abbiamo raggiunto risultati straordinari, che hanno dato un primato assoluto alla provincia di Chieti: solo da noi con lo screening è stato testato oltre il 60% della popolazione, solo da noi la media dei vaccinati ha raggiunto il 70%, portandoci a raggiungere in anticipo l'obiettivo fissato dal Generale Francesco Paolo Figliuolo. Tutto questo è stato reso possibile grazie alla Vostra straordinaria partecipazione, al grande cuore che vi porta a presidiare ormai da sei mesi palazzetti e strutture nei quali abbiamo eseguito prima i test di massa e oggi le vaccinazioni.

Questo Vostro impegno volge al termine, perché la campagna vaccinale si sta avvicinando alle battute finali, con gli ultimi richiami e le residue prime dosi che vengono prenotate in questi giorni. E' doveroso, perciò, ringraziarvi per quanto vi siete prodigati per la salute pubblica e per mettere al sicuro le nostre Comunità". (ANSA).