Perdonanza 727: presentato il programma religioso

(ANSA) - L'AQUILA, 13 AGO - Con l'annuncio dell'invito a Papa Francesco e della sua disponibilità a partecipare alla Perdonanza del 2022, è stato presentato all'Aquila il programma delle cerimonie religiose della 727/a Perdonanza Celestiniana.

"Abbiamo una speranza fondata che il Papa possa venire, perché il santo padre ha sempre manifestato un'attenzione spiccata per ciò che accade all'Aquila e speciale sintonia con la terra aquilana. Il Papa ha gioito quando gli ho fatto l'invito", ha detto Petrocchi. "È stata intanto avviata la procedura organizzativa per prevedere la presenza del Papa. La sinergia con le autorità consentirà di costruire un percorso verso questo scopo: la presenza del Papa alla Perdonanza 2022." Intanto questo il calendario religioso degli eventi della Perdonanza: sabato 28 agosto alle 19 la Santa Messa stazionale con il rito di apertura della Porta Santa, presieduto da Sua eminenza cardinale Enrico Feroci, arcivescovo titolare di Passo Corese, concelebrata insieme a Petrocchi. Si rinnoverà il Giubileo annuale per l'indulgenza plenaria, istituito con la Bolla del Perdono di Papa Santo Celestibo V. La liturgia sarà animata dal Coro Diocesano Giovanile di San Massimo. La Messa sarà trasmessa integralmente in diretta da Sat2000 per il secondo anno consecutivo. La notte del 28 agosto sarà animata dalla Perdonanza dei Giovani, degli scout, delle aggregazioni laicali, degli Operatori pastorali.

Domenica 29 agosto comincerà alle ore 6 la Perdonanza dei Lavoratori, a seguire quella dei Religiosi e delle Religiose, delle Famiglie, delle Forze Armate, degli Insegnanti, fino alle ore 18 con la Santa Messa stazionale e il rito di chiusura della Porta Santa. "La Perdonanza non è un gioco d'artificio, ma una stella destinata a orientare e rischiarare tutti gli ambiti sociali", ha concluso Petrocchi. (ANSA).