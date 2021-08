Siccità: Ferrara all'Aca, ora basta, urgente rispondere

(ANSA) - CHIETI, 12 AGO - "A fronte dell'incontro tenutosi ieri in sede Aca sull'emergenza idrica e a cui hanno preso parte anche alcuni dei sindaci interessati (Pescara, Montesilvano, Silvi, Francavilla, Chieti) ho rilevato che nulla di nuovo è purtroppo emerso rispetto alle problematiche già ampiamente conosciute e alle urgenti risposte da dare alla cittadinanza che da settimane, ormai, vive senz'acqua", Così il sindaco di Chieti Diego Ferrara.

"Tra le cose a noi già note e di cui si è parlato, c'è l'impoverimento dell'attuale e unica sorgente di approvvigionamento di Bussi sul Tirino, nonostante l'avvio del cantiere per i lavori di raddoppio di circa un chilometro dell'adduttrice dei suddetti pozzi che l'Aca dice di aver effettuato; c'è poi la situazione della rete idrica dopo gli snodi urbani, soggetta ancora a ingenti dispersioni, nonostante le attività messe in campo da Aca proprio su questo fronte con l'attivazione di un servizio di rilevazione perdite occulte con indagini elettroacustiche".

"Altra cosa importante è il mancato dialogo tra Aca ed Ersi, che è l'organismo regionale di controllo sulla gestione anche dell'emergenza idrica, ma che ad oggi resta inerte, come la Regione di cui è emanazione. L'Aca ci riferisce che aveva chiesto già da maggio un decreto di emergenza idrica all'esecutivo regionale, ma la risposta arrivata il 9 luglio è un nulla di fatto, dunque accade che l'Aca, in piena crisi idrica, non riesce ad avere ascolto nemmeno dalla Regione, sebbene appartenga alla medesima filiera politica. Rispetto a queste realtà conosciute e parzialmente affrontate, non abbiamo percepito da parte del soggetto gestore l'esistenza di una visione strategica a breve, medio e lungo termine, per risolvere le questioni e, dopo settimane di fiduciosa mediazione trascorse confidando nella leale collaborazione dell'Aca, ci aspettavamo che la società avrebbe migliorato la situazione. Questo non è accaduto e oggi mi sento di dire basta e di farlo a gran voce, a nome di tutti i cittadini di Chieti e di battere, non più metaforicamente, i pugni sul tavolo. (ANSA).