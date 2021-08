Comunali:Marsilio'Zaccheo,per Latina occasione di ripartire'

(ANSA) - L'AQUILA, 12 AGO - "Ho appreso che a Latina è stato raggiunto l'accordo nel centrodestra per la candidatura di Vincenzo Zaccheo a sindaco. Profilo prestigioso e di solide radici. L'ho chiamato per complimentarmi con lui, per dargli il mio personale augurio e l'incoraggiamento a ricostruire fino in fondo l'unità del centrodestra, che costituisce la coalizione politica, sociale e culturale largamente maggioritaria del tessuto cittadino; una sfida per riportare Latina nel solco della sua tradizione". E' quanto dichiara il presidente della Giunta regionale d'Abruzzo, Marco Marsilio.

"Con Zaccheo mi lega un'antica comune militanza, e anche quando cinque anni fa mi occupai personalmente (nella qualità di Coordinatore regionale di Fratelli d'Italia) delle ultime elezioni comunali a sostegno della candidatura di Nicola Calandrini, Vincenzo Zaccheo non fece mai mancare i suoi consigli e suggerimenti, contraddistinti sempre da sincera passione e amore per la città. Una passione e un amore che, uniti a un'indubbia competenza, saranno gli ingredienti vincenti per far ripartire il capoluogo pontino". (ANSA).