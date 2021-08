'Fortezza d'incanto', cinque giorni di ritorno al Medio Evo

(ANSA) - CIVITELLA DEL TRONTO, 11 AGO - Il Festival 'Civitas, Fortezza d'Incanto', parte del programma di Abruzzo dal Vivo, si terrà nella Fortezza di Civitella del Tronto (Teramo) da questa sera fino al 15 agosto. Un viaggio animato e guidato nella storia di questa terra, con particolare riferimento alla gloriosa fortezza, in chiave conoscitiva, ludica e ricreativa.

Sarà un evento spettacolare originale nel panorama della proposta culturale nazionale.

"Grazie ad Abruzzo dal Vivo Civitella riparte con un evento attesissimo - dichiara il sindaco Cristina Di Pietro - In una cornice naturale del festival internazionale di teatro medievale, la nostra meravigliosa Fortezza". Attori specializzati nel teatro medievale e musici con suoni, canti e balli con strumenti d'epoca, sapranno condurre gli spettatori nelle coinvolgenti atmosfere delle feste di piazza e di corte.

Nei suggestivi ambienti della Fortezza, allestite due arene parco nelle quali si esibiranno attori e musici, giocolieri, giullari e saltimbanchi. "Per ACS la sfida dell'organizzazione è importante - ha detto Stefano Scipioni, presidente di ACS Abruzzo e Molise Circuito Spettacolo - Un Festival unico nel suo genere per la vastità dell'area interessata (25.000mq) e per numero di compagnie e figuranti partecipanti (12 compagnie e circa 100 figuranti). Nelle piazze d'armi della fortezza, allestiti accampamenti di armigeri, tende medievali e attrezzature per il bivacco diurno e notturno, un mercato medievale, un'arena per le esibizioni di sbandieratori, trampolieri e fuochi d'artificio, botteghe degli antichi mestieri (candelaio, astronomo, fabbro, liutaio, scriptorio degli emanuensi); due aree ristoro dove degustare prodotti tipici locali e birra artigianale".

"Civitas è un festival di Teatro medievale che può vantare una scenografia unica e inimitabile, quella della Fortezza di Civitella del Tronto", ha detto Zenone Benedetto, direttore artistico del Festival. (ANSA).