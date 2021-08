Sisma: ricostruzione a Teramo, trend in costante crescita

(ANSA) - TERAMO, 10 AGO - Il 2021 sembra destinato a rappresentare il vero anno di svolta della ricostruzione. A confermarlo, ancora una volta, sono i dati delle pratiche concluse e dei decreti di contributo emanati, almeno nel comune di Teramo dove nei primi sette mesi dell'anno, per quanto riguarda la ricostruzione privata, è stata portata avanti una mole di lavoro pari circa al totale dei quattro anni precedenti.

"A oggi le pratiche di ricostruzione privata concluse nel Comune di Teramo sono 235 su un totale di 520 presentate, di cui 465 istruibili - ha sottolineato il sindaco Gianguido D'Alberto - per un totale di 191 decreti emanati di cui 16 solo nell'ultimo mese. Dati che dimostrano come il trend sia in continua crescita". Dal 2017 al 31 dicembre 2020, infatti a Teramo, erano 133 le pratiche concluse e 102 i decreti. Ma ancora più significativo è il peso economico della ricostruzione su Teramo città. Se il peso di Teramo capoluogo, rispetto ai danni registrati in tutto il cratere è pari al 10%, sale infatti al 20% rispetto ai decreti emanati (191 sul 1075 in tutto il cratere) e addirittura al 38% rispetto ai contributi decretati: 51 milioni, di cui 10 solo nell'ultimo mese, tra ricostruzione leggera e pesante, su un totale complessivo nel cratere di 135 milioni. "Si tratta di numeri che confermano la bontà del percorso avviato - ha concluso il primo cittadino - in una fase in cui peraltro l'ordinanza 100 non dispiega ancora a pieno i suo effetti. E siamo certi che le ultime ordinanze approvate dal commissario Legnini, a partire da quella sulle nuove misure a sostegno delle imprese che contiene anche la norma contro il caro-prezzi, daranno un ulteriore e definitivo slancio alla ricostruzione". (ANSA).