Pineta Dannunziana: petizione salvataggio a 21 mila firme

(ANSA) - PESCARA, 10 AGO - A pochi giorni dal suo lancio, ha già superato le 21mila firme la petizione lanciata su Change.org per chiedere al Comune di Pescara di salvare "la Riserva naturale Dannunziana di Pescara, simbolo di questa città, in cui tanti animali trovano rifugio e tante famiglie e ragazzi si incontrano e vivono bei momenti insieme." Nello specifico, i firmatari chiedono di riabilitare "in tempi brevi di tutta l'area, che di recente è stata investita da incendi devastanti, ripiantando ogni albero, permettendo di far rivivere questo bel simbolo della città".

"La riserva nota come la "Pineta D'Avalos" o 'Parco D'Avalos - ricordano infine gli autori - è caratterizzata dalla dominante presenza del Pino D'Aleppo e del Pino Marittimo. Numerose sono le specie autoctone e alloctone." (ANSA).