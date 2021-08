Terremoto: 100 mln per danni maltempo 2017 Marche e Abruzzo

(ANSA) - ANCONA, 06 AGO - La Cabina di coordinamento per la ricostruzione post sisma 2016 ha raggiunto l'accordo su quattro nuove ordinanze speciali in deroga per la ricostruzione dell'Università di Macerata, degli immobili della Prefettura di Macerata, di quelli della Provincia di Teramo, ed interventi per fronteggiare i dissesti idrogeologici nell'alta Valle del Nera.

Inoltre sono state decise altre due ordinanze, una che avvia la terza fase degli studi di approfondimento sulle faglie e svincola le aree dove si può già ricostruire, un'altra che stanzia 100 milioni di euro per il rimborso dei danni causati dal maltempo nel gennaio 2017 nel corso della crisi sismica in Abruzzo e nelle Marche. (ANSA).