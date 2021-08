Marcinelle: Manoppello omaggia i minatori morti 65 anni fa

(ANSA) - MANOPPELLO (PESCARA), 06 AGO - A 65 anni dall'incendio della miniera di carbone di Bois du Cazier, a Marcinelle in Belgio, in cui persero la vita 262 minatori, di cui 136 erano italiani - di questi 60 erano abruzzesi, 23 di loro provenivano Manoppello per questo considerata "Città Martire" - l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giorgio De Luca si appresta a commemorare, domenica 8 agosto, le vittime del tragico rogo.

Le celebrazioni nel giorno in cui è stata istituita la "Giornata del Sacrificio del Lavoro Italiano nel Mondo", si svolgeranno domenica dalle prime ore del mattino alla sera e vedranno il coinvolgimento dei Comuni di Manoppello, Lettomanoppello e Turrivalignani e di tutte le istituzioni; dai rappresentanti del governo, ai parlamentari, alle autorità regionali e locali, ai sindacati, alle associazioni.

Nel corso della giornata, che vedrà susseguirsi nella mattinata, le cerimonie di commemorazione nelle piazze di Manoppello (ore 8), Lettomanoppello (ore 10) e Turrivalignani (ore 12) con la lettura dei nomi delle vittime di Marcinelle e la deposizione di corone d'alloro; saranno diversi i momenti dedicati alla testimonianza grazie al coinvolgimento delle vedove manoppellesi Maria Di Valerio e Lucia Romasco, che persero giovanissime i loro compagni, minatori in Belgio, dei familiari delle vittime e dell'ex minatore ormai novantenne Aquilino Colasante, originario di Montebello di Bertona, che lavorò nelle miniere di Liegi e che donerà al Comune di Manoppello la lampada da minatore utilizzata fra gli anni '50 e '60 in Belgio.

Nel pomeriggio alle 17 a Manoppello è prevista la visita alla Cappella Vittime di Marcinelle, ospitata nel cimitero comunale nei pressi della Basilica del Volto Santo, mentre alle 17,30 è in programma il convegno "Raccontare Marcinelle, tra passato e futuro" (Sala Convegni, albergo Casa del Pellegrino).

A seguire, alle 21, visita della mostra a cura dell'associazione "Marcinelle per non dimenticare", nella sede del Centro Studi Marcinelle, in via Roma, nel centro storico di Manoppello. La giornata si concluderà in piazza Marcinelle con la musica d'autore e il concerto del Maurizio Di Fulvio Trio.

