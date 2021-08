Centenario canonizzazione S.Gabriele, mostra al santuario

(ANSA) - PESCARA, 06 AGO - In occasione del centenario della canonizzazione di San Gabriele è stata allestita una mostra storico-fotografica dal titolo "Cento anni di santità.

Una storia di fede e di segni prodigiosi" al Santuario nel territorio comunale di Isola del Gran Sasso (Teramo). La mostra, allestita nella sala attigua alla navata ovest del nuovo santuario, rimarrà aperta dall'8 agosto al 31 ottobre 2021.

Apertura: tutti i giorni (orario: 8.30-12.30 e 15-18.30).

La mostra racchiude in 11 pannelli una storia lunga 100 anni: è la storia di un popolo che si è intrecciata con quella di un santo, San Gabriele dell'Addolorata, che a Isola del Gran Sasso visse per quasi tre anni e qui concluse la sua avventura terrena il 27 febbraio 1862.

La mostra, che espone anche alcuni ex voto e quadri offerti al santo, è stata ideata e realizzata dalla ricercatrice rosetana Anna Maria Censorii, in collaborazione con il santuario di San Gabriele. Il progetto grafico della mostra è stato ideato dalla graphic design Filomena Di Camillo de L'Aquila.

Nell'allestimento si ripercorrono gli eventi principali legati al santo e al suo santuario, a partire dal 1920, tra cui: la canonizzazione del santo avvenuta il 13 maggio 1920, l'enorme diffusione del culto al santo e i numerosi prodigi e miracoli avvenuti in cento anni, i vari pellegrinaggi al santuario, i pellegrinaggi dell'urna del santo in varie regioni italiane, le feste del santo nei cinque continenti, le parrocchie dedicate al santo in Abruzzo e nelle altre regioni italiane, il santo dei giovani. (ANSA).