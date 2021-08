Abruzzo dal vivo, al Ceppo sera di fate e folletti nel bosco

(ANSA) - TERAMO, 06 AGO - "ll Bosco delle Meraviglie al Ceppo: in natura con fantasia" è il titolo della serata del Cartellone di "Abruzzo dal vivo" che si svolgerà lunedì 9 agosto a Rocca Santa Maria (TE) nel piazzale del Ceppo. Dalle ore 21 una serata magica e divertente, con fate e folletti che ci accompagneranno nel bosco alla scoperta di storie e racconti del Piccolo Popolo. Mamme papà e aspiranti folletti scopriranno la natura in una suggestiva cornice notturna, rischiarata da lanterne e accompagnati dai racconti fiabeschi del Bosco delle Meraviglie, uno spettacolo itinerante alla scoperta del bosco e dei suoi abitanti, dove, nella tranquillità della natura, i bambini saranno spettatori e protagonisti di un'avventurosa passeggiata alla scoperta di gnomi, elfi e folletti, immergendosi nella narrazione ricca di suggestioni e di fantasia. "Le nostre foreste sono una risorsa naturalistica preziosa" spiega il sindaco di Rocca Santa Maria Lino Di Giuseppe "e uno spettacolo itinerante come questo dà l'opportunità a grandi e piccoli di scoprire le bellezze della natura in cui siamo immersi, aggiungendo un pizzico di fantasia e immaginazione".Il raduno è previsto dalle 21 al Piazzale del Ceppo, da qui si partirà a gruppi scaglionati ogni mezz'ora sino alle 22,30. La serata fa parte della programmazione di Abruzzo dal Vivo 2021, finanziato dalla Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura attraverso la Regione Abruzzo per il rilancio dei comuni rientranti nel cratere sismico 2016/2017 con il sostegno della Fondazione Tercas , la Camera di Commercio l'Aquila e Teramo, Il Bim, l'Enel, il Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e la Provincia Di Teramo. Il festival è realizzato dai 23 Comuni del cratere sismico abruzzese con Crognaleto capofila. (ANSA).