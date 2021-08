Sisma: 'Riabitare con l'arte', iraniano Mahmoud a Fossa

(ANSA) - FOSSA, 05 AGO - "Love is Univers ALL" e "La Prima Cena". Questi gli evocativi nomi scelti per i suoi progetti dall'artista iraniano Mahmoud Saleh Mohammadi, nuovo protagonista di "Riabitare con l'arte, residenze artistiche internazionali nell'Area Omogenea 8 del Cratere sismico 2009", realizzato da Carsa, con la compartecipazione dei Comuni di Barisciano , Fontecchio, Fossa ed Ocre e con il sostegno dell'Usrc, l'Ufficio speciale per la ricostruzione del Cratere.

Mahmoud Saleh Mohammadi si presenterà alla cittadinanza oggi alle 18.30, in piazza Gemona a Fossa.

Saranno presenti, oltre all'artista e la sua curatrice, Sofie Renap, il sindaco di Fossa, Fabrizio Boccabella, il titolare dell'Ursc, Raffaello Fico, l'assessore alla Cultura del Comune di Fossa, Giovanna Colagrande, Allison DeLauer, direttrice artistica del progetto. Modererà l'incontro Silvia di Gregorio, direttrice creativa e coordinatrice delle relazioni degli artisti con le comunità.

Nato nel 1979 a Teheran, Mohammadi è laureato in arti visive all'Accademia di Belle Arti di Brera di Milano. Attualmente risiede sia nel capoluogo lombardo che ad Anversa. Nel progetto sono coinvolti 11 comuni: Acciano, Barisciano, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Ocre, Poggio Picenze, San Demetrio ne' Vestini, Sant'Eusanio Forconese, Tione degli Abruzzi e Villa Sant'Angelo.

Fino a ottobre il progetto offrirà l'opportunità a 13 artisti internazionali multidisciplinari, provenienti da Costa Rica, Argentina, Stati Uniti, Perù, Spagna, Germania, Egitto e Iran, di trovare nei borghi abruzzesi nuova ispirazione.

Gli artisti stanno già coinvolgendo attivamente il territorio attraverso progetti di animazione artistica, con l'obiettivo di renderlo parte attiva e positiva nell'accogliere una comunità internazionale, al fine di instaurare una nuova strategia di sviluppo turistico che sia capace di coniugare la visibilità globale, che i network degli artisti porteranno con loro, con i valori intrinsechi di luoghi senza tempo radicati nell'arte e nella storia. (ANSA).