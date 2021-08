Giustizia:Corte Appello a Pescara, discussione pdl Colletti

(ANSA) - PESCARA, 05 AGO - "Al via la discussione della proposta di legge per l'istituzione di una sezione distaccata della Corte d'Appello dell'Aquila a Pescara. Ieri c'è stata la prima riunione della commissione Giustizia della Camera". Lo annuncia il deputato abruzzese Andrea Colletti (L'Alternativa C'è), relatore della proposta di legge.

"Alcuni anni fa - sottolinea Colletti - avevo proposto una legge per l'istituzione della sezione distaccata. La proposta, però, è rimasta ferma a lungo nei cassetti, con il relativo iter che non era mai partito. Ora finalmente è iniziata la discussione".

"La proposta va avanti nell'ottica della riorganizzazione della geografia giudiziaria. L'obiettivo dell'istituzione di una sezione distaccata della Corte d'Appello a Pescara è quello di rendere un servizio alla cittadinanza. Allo stato attuale, infatti - ricorda il deputato - si fanno spostare centinaia di persone da una città all'altra, con tutto ciò che questo comporta, a partire dai costi maggiori". (ANSA).