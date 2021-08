Calcio: pienone in Alto Sangro per il ritiro del Napoli

(ANSA) - CASTEL DI SANGRO, 05 AGO - Ha preso il via oggi il ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Si tratta del secondo anno consecutivo di presenza degli azzurri nel centro in provincia dell'Aquila. La squadra di Spalletti lavorerà nell'Alto Sangro fino al 15 agosto.Previste due amichevoli che si terranno allo stadio "Teofilo Patini" dove si potrà assistere all'evento muniti di Green pass. La capienza del Comunale per assistere alle partite sarà ovviamente ridotta per l'emergenza sanitaria.

Come l'anno scorso, anche in queste due settimane previsto il sold out a Castel di Sangro e nei centri limitrofi grazie alla presenza di numerosi turisti campani. Soddisfatto Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro e presidente della Provincia dell'Aquila per il ritorno in termini di immagine ed economici grazie alla presenza sul territorio della squadra del presidente Aurelio De Laurentiis. (ANSA).