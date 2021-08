Abruzzo dal Vivo, Bianconi di Baustelle a Pizzoli

(ANSA) - PIZZOLI, 04 AGO - Francesco Bianconi, frontman e autore dei Baustelle, fa tappa in Abruzzo, a Pizzoli nei Giardini di Palazzo Crostarosa, giovedì 5 agosto alle ore18, con il suo album da solista Forever Live. Continua il cartellone di Abruzzo dal Vivo nei 2 comuni del sisma del centro Italia. "Sono particolarmente lieto di portare le mie canzoni dal vivo in Abruzzo", ha detto Bianconi. "Capita di rado di suonare in questa magnifica regione, ed è un peccato. Qui c'è stato il sisma, e c'è ancora, come ovunque, la pandemia. Sarà emozionante per noi stare sul palco, e sarà una sfida riuscire a trasmettere il nostro sentimento, anche solo un pochino, a chi verrà." "Forever" uscito il 16 ottobre 2020 per BMG è l'album con cui Francesco Bianconi, ha esordito come solista e che gli è valso la candidatura al premio Tenco: un lavoro con cui ha deciso di spogliarsi anche di se stesso, mettendosi in discussione come musicista. L'album, uscito in concomitanza con le restrizioni del lockdown, aveva congelato l'attività live del cantautore.

Con lui sul palco salirà una band di musicisti illuminati quali Enrico Gabrielli ai fiati, Angelo Trabace al pianoforte, Sebastiano De Gennaro alle percussioni, Zevi Bordovach Mellotron alle tastiere ed Alessandro Trabace al violino."Forever" è stato prodotto da Amedeo Pace (Blonde Redhead), hanno collaborato artisti come Rufus Wainwright, Eleanor Friedberger, Kazu Makino e Hindi Zahra. (ANSA).