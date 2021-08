Religione: 41/a edizione della Tendopoli di San Gabriele

(ANSA) - TERAMO, 03 AGO - E' stata presentata la 41/a edizione della Tendopoli di San Gabriele, che si svolgerà dal 18 al 20 agosto e che avrà come tema "San Gabriele, un eroe senza maschera". L'edizione sarà introdotta dal 40/o pellegrinaggio a piedi Teramo-San Gabriele, che si terrà la notte tra sabato 7 e domenica 8 agosto. Il raduno è previsto alle 21.30 davanti alla cattedrale di Teramo, dove ci sarà la benedizione dei pellegrini da parte del vescovo Lorenzo Leuzzi mentre la partenza è prevista alle 22. All'una il transito a Montorio con la benedizione eucaristica e ristoro, alle 6 l'arrivo al Santuario di San Gabriele, alle 7 la Santa Messa e alle 8 il passaggio dalla Porta Santa per il Giubileo.

A presentare la manifestazione padre Francesco Cordeschi, ideatore e anima della Tendopoli. "Avevamo programmi grandiosi per celebrare i tre eventi che ricorrevano nel 2020 - ha sottolineato - i trecento anni della fondazione della congregazione dei Passionisti, i cento anni della canonizzazione di San Gabriele e i quaranta anni della Tendopoli. Ma il Covid ci ha bloccato. I programmi sono saltati e siamo stati costretti a inventarci di tutto per stare vicino ai ragazzi. Lo scorso anno non abbiamo celebrato la Tendopoli tradizionale, ci siamo inventati la prima Virtual Tend. Anche quest'anno non torneremo a piantare le tende, ma vivremo l'evento, come lo scorso anno, in parte virtualmente e l'ultimo giorno in presenza".

Per quanto riguarda il programma la Tendopoli prenderà il via il 18 agosto alle 18.00 con il saluto di padre Francesco Cordeschi e la presentazione del programma. A seguire il tend fest. Si proseguirà il 19 agosto alle 15.30 con la video conferenza a cura di Marco Staffolani "San Gabriele un Eroe senza maschera" mentre il 20 agosto alle ore 15.30 ci sarà una riflessione sempre in video conferenza su "Gli idoli-eroi sono come spaventapasseri in un campo di cocomeri". Seguirà alle 18.30 la via crucis mentre il 21 agosto a chiudere la Tendopoli sarà un evento in presenza al Santuario di San Gabriele. (ANSA).