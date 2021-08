Goletta Verde: foci fiumi fortemente inquinate in Abruzzo

(ANSA) - PESCARA, 03 AGO - Sono otto i punti campionati dai volontari di Goletta Verde lungo le coste dell'Abruzzo, cinque sono foci, tre sono stati campionati in mare: di questi tre sono risultati fortemente inquinati e uno inquinato, e sono tutti foci dei fiumi. I punti risultati oltre i limiti di legge: fortemente inquinate la foce del fiume Vibrata in località Villarosa di Martinsicuro tra Martinsicuro e Alba Adriatica (Teramo); quella del fiume Alento a Francavilla al Mare (Chieti) e la foce del fiume Feltrino in località Marina a San Vito Chietino (Chieti). La foce canale in località la Foce a Rocca S.

Giovanni (Chieti) è risultata inquinata.

I risultati del monitoraggio sono stati resi noti in una conferenza stampa presso l'Ecospiaggia di Pescara. Erano presenti, Cristiana Biondo, Portavoce Goletta Verde, Giuseppe Di Marco, Presidente Legambiente Abruzzo, Enrico Stagnini, Direttore Legambiente Abruzzo, Carlo Masci, Sindaco di Pescara, Maurizio Dionisio, Direttore ARTA, Marco Paolilli, Responsabile CONOU Coordinamento Area Centro Sud.

"Si registra un passo indietro rispetto allo scorso anno in termini numerici dei prelievi entro i limiti - dichiara Giuseppe Di Marco, presidente Legambiente Abruzzo - e non risultano superate le criticità storiche della nostra regione, con un efficientamento degli impianti depurativi ancora lontano dagli standard che ci impone la Commissione Europea." Gli altri campionamenti effettuati, risultati nei termini di legge, hanno riguardato: in provincia di Teramo la spiaggia di fronte al Thaon sul Lungomare Zara a Giulianova, in provincia di Chieti la foce del fiume Sinello a Casalbordino, in provincia di Pescara, la spiaggia presso traversa IV, a 100 m a sud del fiume Saline a Montesilvano e la spiaggia in corrispondenza di piazza Primo Maggio. (ANSA).