Incendi: Abruzzo, in azione Alpini del battaglione Vicenza

(ANSA) - FARINDOLA (PESCARA), 02 AGO - Dalla scorsa notte l'Esercito Italiano, con gli alpini del battaglione Vicenza, del 9/o Reggimento Alpini, è in azione nella zona dell'incendio di Farindola, a supporto della Protezione civile e coordinati dal DOS del Vigili del fuoco. I militari si sono alternati in attività di bonifica lungo il perimetro dell'incendio, con particolare riferimento alle zone di interfaccia e alla zona della fronte dell'incendio. Le zone denominate di interfaccia sono quelle relative ad aree in cui le fiamme minacciano un abitato. Le attività sono svolte con l'impiego di AIB, autobotti e bonifica manuale.

Da circa due ore gli alpini del battaglione Vicenza sono operativi anche nel comune di Bolognano (Pescara) dove l'intervento risulta essere molto tecnico e delicato poiché si opera all'interno dell'area incendiata. (ANSA).