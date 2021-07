Teatro: Tom&Jerry, il cartoon diventa spettacolo burattini

(ANSA) - SPOLTORE, 30 LUG - Per la prima volta la storia di Tom & Jerry, la terribile coppia di gatto e topo, inventata da Hanna&Barbera negli anni '60, sarà rappresentata in uno spettacolo teatrale e con dei burattini che avranno voce.

A avere questo privilegio sarà Spoltore (Pescara) con "L'Antico Teatro dei Burattini d'Abruzzo", associazione culturale che realizza spettacoli di burattini per bambini, ma anche per grandi nostalgici. Si inizia sabato 31 luglio alle 21.30, in Piazza D'Albenzio, e si proseguirà con altri personaggi a Villa Raspa e Santa Teresa. " l'idea di portare Tom e Jerry nel teatro dei burattini è nata perchè, dopo 70 anni dalla nascita del cartone, cercavamo una storia che piacesse sia a grandi sia a piccini", dice Daniel De Bianchi presidente dell'Antico Teatro dei Burattini d'Abruzzo.

"Nello spettacolo ci sono tutti i personaggi dei cartoni, ma a differenza della tv, la scena è dialogata, con le nostre voci.

Lo spettacolo, che dura circa 50 minuti con piccolo intervallo, presenta sketch classici da circo e clown, una garanzia di divertimento per grandi e piccini". Tutti gli spettacoli si terranno all'aperto e senza prenotazione, con ingresso gratuito, nel rispetto delle normative anti Covid-19. Dalle storie tradizionali con Biancheneve e Pinocchio, fino ai successi moderni, l'obiettivo è divertire i più piccini, stando sempre attenti ai messaggi educativi contenuti nelle rappresentazioni.

I successivi appuntamenti sono il 6 agosto, con 44 gatti a Villa Raspa, e il 24 agosto con Bing a Santa Teresa.

"Riproponiamo questo genere di spettacolo all'aperto - sottolinea il consigliere comunale Angela Scurti - che già in passato ha incontrato il favore del pubblico. Regaliamo un momento di serenità ai più piccoli ma anche ai loro genitori, considerato che tanti adulti sono cresciuti con le avventure di questi personaggi diventati universali". (ANSA).