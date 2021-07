Castelli Residenza d'Artista dal 2 all'8 agosto

(ANSA) - TERAMO, 30 LUG - Il borgo di Castelli dal 2 all'8 agosto, si trasformerà in una suggestiva e incantevole residenza d'artista, un luogo-non-luogo in cui sottolineare il legame tra la storia del borgo e la sua grandezza in qualità di luogo creativo e di formazione artistica.

L'iniziativa Castelli Residenza d'Artista, nato all'interno di Abruzzo dal Vivo grazie al sostegno di Fondazione Tercas e presentata a Palazzo Melatino, animerà il borgo per un'intera settimana con la presenza di 50 artisti urbani, musicisti, danzatori, attori, breakers, fotografi, videomaker, drammaturghi, registi, coreografi, in gran parte abruzzesi, che dedicheranno un tempo alla creazione artistica nelle vie, nelle piazze, nei siti storici, nelle botteghe di Castelli. La capitale della ceramica sarà protagonista di uno spazio-tempo inedito, un luogo di libertà creativa dove gli artisti, abbattendo qualsiasi barriera con il "pubblico", sperimenteranno performance multidisciplinari, alcune delle quali nasceranno proprio con il coinvolgimento attivo degli abitanti e visitatori del borgo.

L'iniziativa coinvolgerà anche gli studenti dell'Istituto d'Arte Grue di Castelli e gli artigiani locali. Saranno in residenza in questa prima edizione del festival, la Compagnia Arti e Spettacolo, il Gruppo Alhena, il Gruppo E-Motion Phoenix, il Collettivo Soul Food, Valentina Bellanova, Gianluca Cresciani e Silvia Marchionne, Stefano De Angelis, Massimiliano Di Carlo, Marco Di Natale, Gabriella Di Tanno, Davide Foglia, Renuka George, Irida Gjergji, Giuseppe La Rosa, Alessandro Nosenzo, Federico Parrinello, Lorenzo Pasquini, Davide Rasetti e Rebecca Rastelli, Davide Talucci. Alla conferenza stampa di presentazione dell'inizitiva erano presenti il sindaco di Castelli Rinaldo Seca, la presidente della Fondazione Tercas Tiziana Di Sante e il direttore artistico del festival Abruzzo dal Vivo Eleonora Coccagna. (ANSA).