Incidenti lavoro: operaio investito da carrello alla Baomarc

(ANSA) - LANCIANO, 27 LUG - Incidente sul lavoro la scorsa notte alla Baomarc di Lanciano, in contrada Cerratina, dove un dipendente di 56 anni, residente ad Atessa, è stato investito da un carrello elevatore condotto da un collega. Nell'impatto il lavoratore ha riportato un trauma da schiacciamento alla gamba destra con frattura della tibia e del perone ed è stato operato all'ospedale di Chieti dove i sanitari del 118 lo hanno trasportato. Non corre pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto a mezzanotte durante la pausa notturna. L'operaio stava percorrendo un apposito percorso pedonale per andare a mensa, allorquando è stato pesantemente urtato dal carrello che era in retromarcia, il cui conducente non si accorto della sua presenza. Sul posto sono giunti anche gli ispettori del servizio prevenzione della Asl e i carabinieri di Lanciano che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente sul lavoro. La Baomarc, azienda cinese che lavora per l'indotto Sevel e si occupa di saldatura e stampaggi, si è messa subito a disposizione per le necessità del dipendente che vive solo.

