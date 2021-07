Sport: Pianella, 600 mila euro per stadio

(ANSA) - PIANELLA, 26 LUG - Il Comune di Pianella si è aggiudicato un bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri denominato "Periferia e Sport" di 600mila euro (compresivo di fondi comunali) per la riqualificazione del campo sportivo comunale "Mario Di Benedetto". Lo rende noto l'Amministrazione Comunale che specifica che i lavori eseguiti dalla Limonta Sport di Bergamo, ditta vincitrice della gara di appalto, prevedono la sostituzione del manto erboso da naturale a erba sintetica, l'allargamento del terreno di gioco, la sistemazione degli spalti e dell'impianto di illuminazione.

"La consegna dell'opera - spiega il sindaco di Pianella Sandro Marinelli - è prevista per ottobre. Le società ci chiedevano di poter utilizzare al meglio l'impianto e il sintetico permette un maggior utilizzo rispetto ad un campo in erba e quindi vi era la necessità per ovviare a queste problematiche. Il bando ci ha dato le risorse per procedere e oggi con grande soddisfazione possiamo dire di poter restituire alla cittadinanza un impianto all'altezza della situazione". Dei 600 mila euro previsti per l'opera, 420mila arrivano dai fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 180mila da fondi dell'amministrazione locale". (ANSA).