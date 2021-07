Green pass: manifestazione Pescara, ex medico tra denunciati

(ANSA) - PESCARA, 26 LUG - C'è anche un ex medico di 74 anni, radiato dall'ordine negli anni scorsi per le sue posizioni no vax, tra le otto persone denunciate dalla Questura di Pescara per la manifestazione non autorizzata contro il Green pass che si è svolta sabato pomeriggio nel centro del capoluogo adriatico. Gli otto hanno età varie: si va dai 21 anni ai 74 del medico.

Varia, è stato spiegato in conferenza stampa dal questore Luigi Liguori, è la provenienza dei denunciati e, più in generale, dei partecipanti alla manifestazione. Non un settore economico o un gruppo riconducibile ad una determinata area politica, ma piuttosto uno spaccato della società, che, in modo trasversale, coinvolge persone di diversa estrazione sociale. Ad accomunare tutti la contrarietà ai vaccini contro il Covid-19.

La manifestazione, promossa "contro la dittatura sanitaria" e "per la libertà", è stata caratterizzata anche dalla quasi totale mancanza di mascherine, nonostante la situazione di assembramento, e dal mancato rispetto delle distanze interpersonali previste dagli attuali protocolli. (ANSA).