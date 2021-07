Gianna Nannini 'bella e possibile', show Monti Laga casa mia

(ANSA) - CORTINO, 26 LUG - Il vento caldo dell'estate, a fronte montagne, ad accarezzare i 700 spettatori del magnifico concerto, solo voce e pianoforte, di Gianna Nannini. Così è apparso il quadro del grande evento offerto dal cartellone "Abruzzo dal vivo" sulla piana di Elce, nel comune di Cortino (TE). La rocker, perfettamente a suo agio nella maestosa natura abruzzese, tanto da stare seduta sul pianoforte, ha fatto cantare tutto il pubblico, composto e estasiato dalla cornice naturale in cui era immerso.

I grandi successi della Nannini da "Bello e impossibile" a "L'indifferenza", fino a l'omaggio a Zucchero con "Diamante" accompagnati al pianoforte, sono risuonati nella valle, coinvolgendo il pubblico che ha cantato senza sosta per tutto il concerto. "Questa serata segna un momento importante per il territorio del mio comune, ma direi per tutte le aree interne: oggi qui a Cortino tanti, me compreso, hanno vissuto una esperienza indimenticabile", ha detto Gabriele Minosse, sindaco di Cortino. "Eventi come questi accendono una luce importante sui territori svantaggiati, e non sono solo i 700 che hanno comprato il biglietto, ma tutti coloro che guarderanno le foto, ne parleranno, vedranno i video dei nostri bellissimi monti. Uno spot vero e senza filtri, come il concerto di Gianna Nannini." "La cantante, salutando il pubblico ha detto: "qui mi sento a casa". Quando ho sentito queste parole ho capito che avevamo raggiunto lo scopo", spiega Giuseppe D'Alonzo sindaco di Crognaleto (TE), capofila della rete dei comuni di Abruzzo dal Vivo. "L'obiettivo è proprio quello di rendere più vicini e conosciuti questi nostri splendidi luoghi, dare l'opportunità di vederli e viverli, di legarli ad emozioni e ricordi piacevoli, in un'ottica di promozione dei territori dal basso che è la più efficace e duratura. Un plauso ai sindaci sempre operativi e lungimiranti, e un grazie a tutti i sostenitori di Abruzzo dal vivo: la Fondazione Tercas , la Camera di Commercio l'Aquila e Teramo, Il Bim, l'Enel, il Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e la Provincia Di Teramo".

Prossimo appuntamento di "Abruzzo dal Vivo" il 1 agosto a Torricella Sicura (TE) con James Senese in "James is back".

