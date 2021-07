Vaccini: Tajani, vicini a militanti aggrediti a Pescara

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - "Siamo tutti vicini ai nostri dirigenti e militanti aggrediti a Pescara dai no vax mentre raccoglievano firme per i referendum sulla giustizia. Forza Italia non si farà intimidire. Vaccinarsi significa salvare vite umane. Grazie alla ⁦Polizia di Stato⁩ intervenuta a garantire la raccolta di firme sui referendum da parte dei militanti di ⁦Forza Italia⁩ a Pescara". Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia. (ANSA).