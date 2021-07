"I cento passi", festival danza con compagnie internazionali

(ANSA) - L'AQUILA, 23 LUG - "I centro passi" è il nuovo Festival Danza che fra il 31 luglio e il 22 settembre 2021 si svolgerà all'Aquila. Il festival è stato presentato questa mattina nella sede del Comune dell'Aquila alla presenza, tra gli altri, del sindaco Pierluigi Biondi e del sindaco di Navelli e commissario della comunità Montana "Montagne di L'Aquila" Paolo Federico. Il programma prevede sei date che coprono tutti i settori della danza. "Il festival, convintamente sostenuto dall'amministrazione comunale, arricchisce il cartellone di eventi dell'estate aquilana e conferma la validità delle attività promosse dall'associazione L'Aquiladanza - Teatro dei 99 che, grazie a questa iniziativa, ha recentemente ottenuto dal ministero della Cultura il riconoscimento di Istituzione Culturale afferente al Fondo Unico per lo Spettacolo" ha detto Biondi.

"I cento passi" ha una doppia direzione artistica: Loredana Errico, del Centro studi L'Aquila Danza-Teatro dei 99, e la coreografa Amalia Salzano. Con il riconoscimento del progetto del festival "I cento passi" dal Fus (Fondo Unico dello Spettacolo) la squadra del Centro Studi l'Aquila Danza-Teatro dei 99 entra fra le Istituzioni riconosciute dal ministero Italiano della Cultura (Mic). "Il Festival è la proposta innovativa di un viaggio reso contemporaneo dalla sua stessa storia e filosofia di vita" ha detto Loredana Errico. "Un viaggio che vuole regalare emozioni legate alle radici e alla storia, in cui ciascuno può ritrovare il suo popolo, la sua storia". Oltre agli spettacoli nei capoluogo, il festival prevede lezioni e incontri con coreografi ospiti nei territori della comunità montana "Montagne di L'Aquila".

"Il teatro è ancora e sarà sempre un porto franco, un luogo in cui potersi esprimere, confrontare e vivere emozioni condivise e reali" ha detto Amalia Salzano. Prima il 31 luglio, a Palazzo dell'Emiciclo, con Stravinsky/Debussyvoyage con la partecipazione di Vladimir Derevianko, a cura di Daniele Cipriani. Voce narrante di tutti gli appuntamenti l'attore Andrea Fugaro. (ANSA).