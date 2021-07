Covid: Casellati, pandemia ha mangiato cuore città

(ANSA) - PESCARA, 23 LUG - "Sono contenta di essere oggi a Pescara e devo dire di essere contenta perché ho iniziato proprio da Pescara le mie visite istituzionali. Le città sembravano ormai quasi a fari spenti, come se il Covid gli avesse mangiato il cuore, e il fatto di essere qui in presenza oggi a Pescara a parlare delle città e di cosa sono è importante. Questo convegno oggi è il segnale della ripartenza.

Le città si ripopolano. Le città sono il luogo dell'aggregazione, del confronto, della gente che si riunisce nuovamente per parlare. Oggi si ripopolano i centri economici.

La città è casa, scuola, salute, tutela dei diritti, lavoro.

Città significa partecipazione. Significa crescita. Quindi le città che con il Covid erano entrate in una sorta di corto circuito oggi rivivono e questo è un segnale di grande speranza". Così questa mattina a Pescara il Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati per prendere parte al convegno 'Quale citta: identità, dimensioni, bellezza e diritti di cittadinanza'. (ANSA).