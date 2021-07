Abruzzo dal Vivo, a Teramo "Alice canta Battiato"

(ANSA) - TERAMO, 21 LUG - "Alice canta Battiato" è il nuovo appuntamento di "Abruzzo dal Vivo", in programma a Teramo oggi alle 21.30 nell'Arena Parco Fluviale. Sul palco Alice, nome d'arte di Carla Bissi, nel 1981 vincitrice del Festival di Sanremo con "Per Elisa" scritta insieme a Franco Battiato e a Giusto Pio.

Un legame artistico, quello con il maestro siciliano Battiato, che ha caratterizzato gran parte del percorso musicale e professionale di Alice. Lo spettacolo di stasera è un viaggio in cui la cantante rappresenta l'artista con tatto, perché sua collaboratrice e soprattutto amica, quindi interprete fedele della sua musica. "Alice Canta Battiato" è uno spettacolo inserito nella V edizione del Festival "Donne Summer". (ANSA).