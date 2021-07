Concorso per il miglior miele dei Parchi dell'Appennino 2021

(ANSA) - L'AQUILA, 20 LUG - I Parchi dell'Appennino - Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, Parco Nazionale della Maiella, Parco regionale Sirente Velino, Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano - organizzano un Concorso per la selezione dei migliori mieli prodotti nelle aree protette appenniniche. Il Concorso è inserito fra le progettualità della "Direttiva ai Parchi Nazionali italiani e le aree marine protette per l'indirizzo delle attività dirette alla conservazione della biodiversità 2020" per costituire una banca dati delle produzioni di mieli delle aree protette e incentivare le tecniche di buona pratica apistica.

"La biodiversità con la sapienza espressa dall'uomo - dichiara il presidente del Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga Tommaso Navarra - nel percorso di presenza identitaria sul territorio accomuna le Aree Protette appenniniche e trova la sua sintesi nelle api e nell'apicultura, punto di positivo raccordo tra i compiti istituzionali di tutela e di promozione propri di un Parco". Ad Assergi, frazione dell'Aquila dove ha sede il Parco Gran Sasso - Laga, il prossimo 30 ottobre si terrà una mostra mercato dei mieli appenninici che prevede anche attività di educazione alimentare per bambini e degustazioni guidate alla conoscenza delle diverse tipologie di miele. A coronamento del programma si terrà la premiazione del Concorso per il miglior miele dei Parchi Appenninici, rivolto agli apicoltori che raccolgono il miele prodotto nell'ultima annata apistica: il 2020 per i mieli di produzione autunno-invernale, il 2021 per gli altri, da arnie posizionate, anche temporaneamente, in uno dei Comuni ricadenti nelle aree protette. La scheda di partecipazione al concorso può essere scaricata dai siti ufficiali dei Parchi: www.parcoabruzzo.it, www.parcomajella.it, www.gransassolagapark.it, www.parcosirentevelino.it e dovrà pervenire insieme ai campioni di miele, entro il 20 settembre 2021. La premiazione avrà luogo ad Assergi il 30 ottobre nella sede del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. (ANSA).