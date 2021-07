Stop fuga evaso da carcere Pescara, arrestato da Polizia

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Ripreso il detenuto che era evaso l'11 luglio scorso dalla casa circondariale San Donato di Pescara. È così durata otto giorni la latitanza di un 21enne egiziano che durante l'ora d'aria era riuscito due domeniche fa ad eludere la sorveglianza e a scavalcare un muretto del carcere per darsi alla fuga. Immediate le ricerche delle forze dell'ordine che nell'imminenza del fatto non avevano dato esito.

Nelle ultime ore la svolta con il detenuto rintracciato e arrestato dagli agenti della Questura di Pescara. Il 21enne era carcere per scontare una pena in seguito ad una rapina. (ANSA).