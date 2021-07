Sisma, Legnini, protocollo legalità strumento innovativo

(ANSA) - L'AQUILA, 19 LUG - "E' uno strumento innovativo di garanzia della legalità, che si aggiunge, affianca e integra i controlli preventivi e successivi affidati alle Prefetture, alle forze dell'ordine e all'autorità giudiziaria". Così, in una nota, il Commissario Straordinario per la ricostruzione post terremoto del Centro Italia, Giovanni Legnini, sulla firma del protocollo d'intesa sulla legalità nei cantieri avvenuta nel pomeriggio in Prefettura a L'Aquila. L'accordo dà attuazione all'intesa quadro siglata dal Commissario Legnini e il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ed è stato siglato oggi dal prefetto, Cinzia Torraco, dalla Struttura di missione del Viminale, guidata dal prefetto Carmine Valente, da Uffici speciali per la ricostruzione, Ispettorato provinciale del Lavoro, Inps, Inail, imprese e sindacati. Legnini ha presenziato alla firma del Protocollo, insieme a Fausto Cardella, ex procuratore generale della Repubblica di Perugia che presiede l'apposito Gruppo di lavoro per il monitoraggio e i controlli dei cantieri e degli incarichi ai professionisti, costituito presso la struttura del Commissario Ricostruzione Sisma.

Il Protocollo per L'Aquila segue quello analogo già siglato nelle Prefetture di Macerata, Teramo, Ascoli Piceno, Fermo, e che si estenderà alle altre province del cratere sisma 2016.

"Grazie anche al rilevamento telematico delle presenze di uomini e mezzi nei cantieri, allo scambio dei dati e all'efficientamento dei controlli, l'accordo si pone l'obiettivo di prevenire fenomeni come il lavoro nero, il dumping contrattuale, i fenomeni elusivi, la concorrenza sleale, l'evasione contributiva, la sicurezza sui luoghi di lavoro - si legge ancora nella nota del commissario - Il Protocollo, che prevede tra le altre cose la creazione di liste di operai disponibili al lavoro, sarà applicato a regime sia ai cantieri della ricostruzione pubblica, dove è già stata avviata a sperimentazione, sia di quella privata. (ANSA).