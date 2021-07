Premio Cicognini 2021 a Franco Piersanti e Michael Giacchino

(ANSA) - CHIETI, 19 LUG - Sono Franco Piersanti e Michael Giacchino i vincitori del "Premio Internazionale Cicognini" 2021 la cui cerimonia di premiazione si terrà il 21 luglio alle 18.30 a Roma nel Centro Sperimentale di Cinematografia. Dopo Ennio Morricone, Nicola Piovani, Manuel De Sica, Detto Mariano, Umberto Scipione, Uto Ughi, il riconoscimento va dunque al maestro Franco Piersanti, autore di colonne sonore per Nanni Moretti, Gianni Amelio, Bernardo Bertolucci, vincitore di tre David di Donatello e due Nastri d'Argento, e all'americano Michael Giacchino, Premio Oscar 2010 per le musiche del film "Up" e autore di colonne sonore di successo.

L'evento è organizzato dal Centro studi nazionale Cicognini e dalla 'Biblioteca Luigi Chiarini' del Centro Sperimentale di Cinematografia. Alla premiazione parteciperà anche il vincitore dell'edizione 2020, il compositore Bruno Zambrini.

"Siamo felici di ospitare per la prima volta al Centro Sperimentale di Cinematografia un riconoscimento che celebra chi con la propria musica contribuisce, spesso in maniera decisiva, alla riuscita e al successo di un film - ha detto Marta Donzelli, presidente della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia - E ci fa piacere che questa 'prima volta' sia nel segno di un grande maestro italiano come Piersanti e allo stesso tempo si apra al cinema internazionale con il premio Oscar Giacchino". Un ringraziamento a premiati e ospiti "per la disponibilità e l'entusiasmo dimostrati nel partecipare alla manifestazione" arriva dal compositore Davide Cavuti, fondatore e presidente del Premio: "Un grazie particolare a Marta Donzelli - ha detto Cavuti - per aver accolto favorevolmente questa iniziativa e a tutto lo staff del Csc per il supporto organizzativo". Alessandro Cicognini, classe 1906, ha composto oltre 300 colonne sonore, collaborando tra l'altro con registi quali Alessandro Blasetti ('La corona di ferro', '4 passi fra le nuvole', 'Prima comunione', 'Peccato che sia una canaglia') e Vittorio De Sica ('Sciuscià', 'Ladri di biciclette', 'Umberto D.', 'Miracolo a Milano', 'Il giudizio universale').

Il Premio prevede un secondo appuntamento, dedicato ai giovani e in programma a Francavilla al Mare (Chieti) il 30 settembre.

